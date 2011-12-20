〔马来西亚期市〕棕榈油期货持平,低出口需求与产出担忧影响相互抵消

路透吉隆坡12月20日电---马来西亚毛棕榈油期货周二持平,因出口需求下降,但存在东南亚地区降雨影响产出的预期.

今年棕榈油价格预计将出现21%的降幅,因受欧债危机的拖累.

亚洲金融市场的人气十分脆弱,此前金正日去世的消息引发了对於东亚地区稳定的担忧.

棕榈油交易员也在关注南美的炎热天气,这将对南美大豆产量构成影响.

一家当地经纪商的交易员说:"外部因素在起作用.市场在3,005至3,020区间内波动,没有方向."

"需求的不确定性与大量降雨影响棕榈油产出这两个因素相互抵消."

指标3月棕榈油合约持平於每吨3,020马币(林吉特),盘中低见2,997马币.

成交量为17,272口. (完)