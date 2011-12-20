〔马来西亚期市〕棕榈油期货持平,低出口需求与产出担忧影响相互抵消

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月20日电---马来西亚毛棕榈油期货周二持平,因出口需求下降,但存在东南亚地区降雨影响产出的预期.
今年棕榈油价格预计将出现21%的降幅,因受欧债危机的拖累.
亚洲金融市场的人气十分脆弱,此前金正日去世的消息引发了对於东亚地区稳定的担忧.
棕榈油交易员也在关注南美的炎热天气,这将对南美大豆产量构成影响.
一家当地经纪商的交易员说:"外部因素在起作用.市场在3,005至3,020区间内波动,没有方向."
"需求的不确定性与大量降雨影响棕榈油产出这两个因素相互抵消."
指标3月棕榈油合约持平於每吨3,020马币(林吉特),盘中低见2,997马币.
成交量为17,272口. (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。