(重温稿)〔中国经济〕今明年出口退税等出口政策要保持基本稳定--总理

路透上海12月20日电---中国国务院总理温家宝指出,要稳增长、调结构、促平衡,把扩大内需与稳定外需结合起来.今年、明年出口退税等出口政策都要保持基本稳定.财政支出主要用於改善民生和结构性减税.

中国政府网(www.gov.cn)周二引述温家宝在江苏省调研时的讲话称,现在形势严峻表现在四个方面,一是出口下降幅度逐月增大,近三个月尤其明显;二是制造业效益下滑,部分企业出现亏损;三是外部市场萎缩与企业综合成本上升碰头;四是经济下行与物价处於高位并存,加大了宏观调控的难度.

他表示,不仅要减轻企业负担,还要支持企业抓住机遇,加快技术改造,更新设备.

对应收账款过多,主要反映现金流不足,这个问题很普遍,如果不解决好,会给企业带来很大困难,而且给以後埋下隐患.现在企业普遍感到资金紧张,要通过各种方式来帮助企业,防止资金链断裂.

温家宝表示,银行要拿出更加具体的措施;金融秩序要整顿,很多企业存在着贷款成本过高的情况,银行要切实解决不合理收费和附加贷款条件等问题.

他还称,金融机构有两个任务,一是为企业克服困难主动服务,一是为控制资产泡沫、防范风险而加强管理,这两个任务互相关联.总的来看商业银行还远远不能满足小微企业发展需要,商业银行改革应该把主动为小微企业服务作为重点.

上周结束的中央经济工作会议伤明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492](完)