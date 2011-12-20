〔伦敦美债〕公债价格小跌,受欧元区二线国家公债改善影响

路透伦敦12月20日电---周二美国公债在欧洲交易时段下跌,脱离上日所创的三个月高位,因处於困境的欧元区国家表现改观,提振市场人气.

美国公债期货TYv1跌21/64至131,因近期对避险资产需求急速升温趋势渐冷.其跌势与欧元区债市走势一致.德债下达,而较高风险的西班牙和意大利公债表现出众.

"欧元区引致我们下跌,德债承压,股市不错,这是美债表现不佳的原因,"Bank of Montreal驻伦敦美债交易员Craig Collins称.