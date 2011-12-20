〔国际油市〕超低硫柴油升水逾两周来首次上升,因市场浮现印度的需求

路透新加坡12月20日电---亚洲超低硫柴油升水周二小升,为逾两周来首见,因出人意料地有来自印度的买盘.

周二亚洲收盘时,含硫为10ppm柴油较新加坡报价的升水上涨0.10美元至每桶2.75美元.

行业消息人士称,印度石油公司(IOC.NS)正在寻求进口柴油,为八个月来首次.印度北部预计将迎来寒冷的天气.

该公司正在通过现货招标求购6万吨含硫为320ppm的柴油.

含硫为500ppm的柴油升水大涨0.45美元至每桶2.45美元.

与此同时,航煤价差继续走弱,贸易商表示尚未出现日本的需求,而欧洲的需求也低迷.

1月柴油裂解价差下跌0.73美元至每桶17.66美元.

1月航煤裂解价差下跌0.81美元,报每桶18.11美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 118.93 119.33 119.13 118.50 0.63 0.53

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.75 120.15 119.95 119.23 0.72 0.60

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.66 121.06 120.86 120.13 0.73 0.61

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.61 122.01 121.81 120.58 1.23 1.02

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.25 118.45 0.80 0.68

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.45 117.65 0.80 0.68 (完)