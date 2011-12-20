〔国际油市〕亚洲石脑油价格走坚,受炼厂产出减少提振

路透新加坡12月20日电---亚洲石脑油较布兰特原油贴水周二继续缩窄,因炼厂产出减少.行业消息人士称,炼厂降低了12月和1月的产能利用率.

1月石脑油裂解价差缩窄0.08美元,每桶较布兰特原油贴水6.27美元.

交易员称,新加坡和韩国的炼厂最近降低了12月的产能利用率,由於炼厂利润较差.

摩根大通分析师在周一晚间公布的报告中称,尽管石化产品需求继续疲弱,台湾和韩国的石化厂商一直在增加补充库存,这也使石脑油获得支撑.

日本丸善石油化学公司发言人周二表示,该公司计划重启位於东京附近千叶的年产48万吨石脑油的裂解装置.

亚洲汽油价格周二微跌,汽油较石脑油升水跌0.91美元至每桶11.38美元.

日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨19.50美元,至每吨904.00美元.

2月上半月石脑油裂解价差上涨7.20美元至每吨118.83美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.91美元至每桶11.38美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 903.50/904.50 884.50 +19.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.07/98.17 95.96 +2.16

97号现货汽油GL97-SIN 113.80/113.90 112.85 +1.00

95号现货汽油GL95-SIN 111.95/112.05 111.00 +1.00

92号现货汽油GL92-SIN 109.45/109.55 108.25 +1.25

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 11.28/11.48 12.29 -0.91 (完)