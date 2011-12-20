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市场报道 | 2011年 12月 20日 星期二 20:54 BJT

〔表格〕12月17日止当周美国连锁店销售较前周增长3.4%--ICSC/高盛

路透12月20日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,12月17日止当周美国连锁店销售较前周增长3.4%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

12月17日 531.8 4.6 3.4

12月10日 514.4 2.9 -0.1

12月 3日 514.7 3.8 -2.3

11月26日 526.8 4.0 1.7 (完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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