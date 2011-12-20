〔国际油市〕亚洲燃料油1-6月跨月价差曲线趋陡,受强烈点价兴趣提振

路透新加坡12月20日电---周二亚洲燃料油市场跳涨,期货曲线的前端,从1月至6月,趋陡超过1美元,受连续第三日强烈买兴提振.

交易员称,急涨显示出看涨的点价兴趣.过去三个月的多数时间,点价兴趣一直主导市场,尽管现货基本面相对疲软,但点价兴趣再次恢复.

"点价兴趣最终恢复,且利多.确实意外,因上日尽管成交放量,但1/2月价差涨幅有限."西方一驻新加坡的交易员称.

"主要是因为现货玩家当前推高市场.我猜在某一时刻,羊群效应显现,且每个人朝一个方向推进."

1/2月,2/3月和3/4月价差成交均超过20万吨,上涨幅度在1.25-1.75美元之间.近月合约飙升至三日高点11美元.

交易商称,涨势还可能是即期市场紧张所致.

东-西方1月价差走阔1.00美元至42.50美元.

1月燃料油裂解价差贴水缩窄1.14美元至3.13美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 657.00 657.20 657.10 638.50 18.60 2.91

现货380CST燃料油 FO380-SIN 644.70 645.00 644.85 625.90 18.95 3.03

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 666.00 668.00 667.00 651.00 16.00 2.46

380CST船用燃料油升水 21.30 23.00 22.15 25.10 -2.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.75 9.00 8.88 8.30 0.57 6.93

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF9.00 9.50 9.25 8.30 0.95 11.45(完)