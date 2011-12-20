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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 05:13 BJT

〔美股盘後〕甲骨文公布第二季业绩後股价下挫7.6%

路透纽约12月20日电---美国企业软件巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O股价周二在美股盘後交易下挫7.6%,此前该公司公布了第二季业绩.

甲骨文公布第二季GAAP每股盈利增长17%至0.43美元,非GAAP每股盈利增长6%至0.54美元.第二季GAAP和非GAAP总营收增长2%,至88亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计甲骨文第二季每股盈利为0.57美元,营收为92.3亿美元.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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