〔美股盘後〕甲骨文公布第二季业绩後股价下挫7.6%

路透纽约12月20日电---美国企业软件巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O股价周二在美股盘後交易下挫7.6%,此前该公司公布了第二季业绩.

甲骨文公布第二季GAAP每股盈利增长17%至0.43美元,非GAAP每股盈利增长6%至0.54美元.第二季GAAP和非GAAP总营收增长2%,至88亿美元.