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市场报道 | 2011年 12月 20日 星期二 22:52 BJT

〔美国热股〕苹果告宏达电侵权一案部份胜诉,股价盘初上扬

路透12月20日电---苹果(AAPL.O)在与台湾宏达电(HTC)(2498.TW)展开的智能手机技术专利权诉讼上取得部分胜诉.在激烈的市场竞争中,两家厂商未来可能会展开进一步鏖战.

苹果周二盘初上涨1.72%,报388.75.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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