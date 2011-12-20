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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 22:48 BJT

〔美国股市〕反弹开高,因对欧债危机的担忧缓解

路透纽约12月20日电---美国股市在昨日下跌後周二反弹开高,西班牙借贷成本下降以及德国数据意外乐观缓解对欧债危机的担忧.

道琼工业指数.DJI升186.71点,或1.59%,报11,952.97点.标准普尔500指数.SPX升20.54点,或1.70%,报1,225.89点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨49.64点,或1.97%,报2,572.78点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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