版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 23:34 BJT

〔美国热股〕菲利普莫里斯挑战澳洲烟草新法的合法性,股价早盘上涨

路透12月20日电---菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)周二成为第三家挑战澳洲新烟草法案合法性的烟草业巨头,因该法案将从明年12月开始,要求所有澳大利亚出售的烟草产品必须采用橄榄绿包装,不得带有标志和商标,必须图示吸烟有害健康.

菲利普莫里斯周二早盘上涨0.98%,报76.17美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐