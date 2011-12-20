〔中港个股〕中国平安欲借出售可转债再融资41亿美元,进一步补充资本

路透上海12月20日电---按市值计全球第二大寿险企业中国平安(601318.SS)(2318.HK)周二表示,计划透过出售可转债融资260亿人民币(41亿美元),以在经济不确定的情况下补充资本.

平安此举出乎许多分析师预料,该公司九个月前才透过在香港的私募筹集25亿美元,这凸现出其融资的急迫性.

"鉴於欧元区债务危机挥之不去,全球经济形势仍很严峻和复杂,国内经济也面临放缓的风险,"中国平安在一份提交给上海证券交易所的声明中称.汇丰集团(HSBA.L)持有平安部分股权.

平安还表示,快速的业务扩张亦增进了资金压力.该公司意在成为集保险、银行和资产管理为一体的金融巨头.

评级机构标准普尔表示,未来三年中国保险企业需要超过1,100亿人民币的外部资金,来满足其快速发展的需要.

中国第三大寿险企业新华人寿保险股份有限公司(601336.SS)(1336.HK)本月稍早在沪港两地上市,融资19亿美元.

中国平安表示,在上海融资可能将令公司的偿付能力充足率从170.7%提到到194.9%.

平安表示,9月底时,该公司旗下银行机构深圳发展银行(000001.SZ)资本充足率为11.5%,水平相对较低.

中国平安称,此次融资计划仍需得到股东和监管机构批准.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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