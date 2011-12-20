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债券 | 2011年 12月 21日 星期三 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为9.07

路透华盛顿12月20日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 12.90%

投标倍数 9.07

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,013,437,600

总投标 272,129,519,100

竞争性投标得标 29,792,098,500

非竞争性投标得标 221,339,100

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2011/12/22

到期日 2011/01/19

CUSIP码 912795Y62

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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