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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.880%,投标倍数为2.86

路透华盛顿12月20日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.880%

中值 0.820%

低值 0.787%

价格/得标

价格 99.975602

高值得标比率 98.48%

投标倍数 2.86

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,012,600

总投标 100,089,160,600

竞争性投标得标 34,966,762,000

非竞争性投标得标 33,250,600

FED附加 1,133,424,800

初级市场交易商投标 68,293,000,000

初级市场交易商得标 14,099,656,000

直接投标 9,494,000,000

直接投标得标 3,182,696,000

间接投标 22,268,910,000

间接投标得标 17,684,410,000

发行细节

发行日 2011/1/03

到期日 2016/12/31

CUSIP码 912828RX0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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