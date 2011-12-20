〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.880%,投标倍数为2.86

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透华盛顿12月20日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.880%
中值 0.820%
低值 0.787%
价格/得标
价格 99.975602
高值得标比率 98.48%
投标倍数 2.86
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,012,600
总投标 100,089,160,600
竞争性投标得标 34,966,762,000
非竞争性投标得标 33,250,600
FED附加 1,133,424,800
初级市场交易商投标 68,293,000,000
初级市场交易商得标 14,099,656,000
直接投标 9,494,000,000
直接投标得标 3,182,696,000
间接投标 22,268,910,000
间接投标得标 17,684,410,000
发行细节
发行日 2011/1/03
到期日 2016/12/31
CUSIP码 912828RX0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
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