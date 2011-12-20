〔欧元债市〕意大利和西班牙公债续涨,对ECB流动性操作的乐观情绪升温

* 西班牙和意大利公债延续近期涨势,因受ECB三年期流动性预期推助

* 德债下滑,因风险交易增加;市场流动性仍清淡

路透伦敦12月20日电---意大利和西班牙公债周二延续近期涨势,因市场越发乐观地预期,银行业将在欧洲央行(ECB)三年期流动性操作中获得较多低成本贷款,并将这部分资金重新投入到高收益的欧元区公债.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB连续第八个交易日下跌,至逾两个月最低,而投资者对於避险的德债需求放缓,将德债期货推低一个大点.

"即将到来的ECB流动性操作为市场注入了正面人气...当前市场成交清淡,缺乏供给,显然对於外围国家公债而言是好事情,"德国商业银行(CBKG.DE)驻伦敦策略师David Schnautz称.

投资者将重新买入欧元区外围国家公债的预期升温,这要归功于ECB的流动性操作令颇具吸引力的利差交易成为可能,即银行业从欧洲央行央行借入低廉的资金,并投资在回报较高的债券上.

西班牙公债标售需求大幅上涨,也直指对ECB流动性操作的需求将十分庞大,因该国公债可用於从ECB借款的担保品.

不过,公债市场成交量仍清淡,多数人不愿意趁上涨机会买入,因认为面临削减债务压力的银行业将利用这笔资金对现有债券进行展期,而不会买入那些最终可能会令其蒙受亏损的公债.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌14个基点,报5.12%,其较可比德债收益率利差收窄至316个基点.10年期意大利公债收益率跌26个基点,报6.6%.

德债期货FGBLc1日内下跌一个大点至137.39.10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB上扬8.2个基点,报1.963%.

过去10日,西班牙公债表现胜出意大利公债.两国10年期公债利差走阔一个大点.分析师称,这可能反映出两国银行系统机构不同,将会影响银行参与三年期流动性招标的方式.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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