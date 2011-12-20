〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及11个月高位,受英镑的避险魅力提振

* 英镑兑欧元升至11个月高位

* 欧元兑英镑或将在2012年第一季可能跌破0.80英镑--交易商

* 英镑兑美元上扬,因美国和德国数据改善削弱美元的避险需求

路透伦敦12月20日电---投资者周二积极买入英镑,推动英镑兑欧元升至11个月高位,因其认为在面对欧元区债务危机时,英国资产相对安全.

英镑兑美元亦走高,因西班牙短期贷款成本大幅下降,而且美国和德国数据改善削弱美元的避险需求.

英镑贸易加权指数=GBP升至81.5,为3月初以来最高.

"英镑具有一些欧元没有的避险特质,且正从美元多头因全球风险前景进一步略微改善而承压中受益,"法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes称.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.3%,至0.8355英镑,为1月中旬以来最低.

交易商表示,英镑兑欧元涨势主要反映出,本月稍早召开欧盟峰会後,人们依然担忧不已.此次峰会未能出台一项坚决紧迫的危机解决方案.

驻伦敦的一名交易商称,人气持续利空欧元可能会推动欧元兑英镑在2012年第一季跌破0.8英镑.

投资者认为,英国将保持其AAA评级,而法国和德国等国料将面临失去最高评级威胁,这是目前认为英镑是相对安全资产的一个重要理由.

英镑兑美元亦上涨约1.2%,至1.5694美元日高.英镑涨势加快,此前升破所传挂有止损单的约1.5600美元,并经受住1.5620-30美元附近的卖单打压.

欧元兑美元突破埋有大量停止单的约1.31美元,此前公布的美国住房数据好於预期,增强美元全线卖压.

德国Ifo数据强於预估亦缓解有关全球经济成长将戛然而止的部分担忧,但市场人士称,人气依然脆弱,许多投资者可能寻求逢高抛售.

交易商表示,年底的企业买盘增强英镑涨势,不过流动性稀少.

**英国面临的风险**

英镑从欧元疲软中受益,但英国经济疲弱及欧洲信心匮乏都给该国带来风险,因欧盟是英国最大的出口市场,而且英系银行对欧元区债券拥有大量曝险.

部分分析师预计,进入2012年,英镑兑欧元面临英镑的避险地位可能被削弱的风险,因在本月峰会上英国拒绝支持欧盟条约引发政治问题.

Rabobank外汇策略师Jane Foley称,本月的欧盟峰会已扩大英国联盟政府中两党,及其各自在欧洲支持者间的分歧.

英国央行将於周三公布最新政策会议记录,该记录或将显示,决策者准备考虑在明年初采取更多的货币刺激举措.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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