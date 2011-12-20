〔新西兰数据〕第三季经常账赤字为46亿新西兰元,高於预估

路透惠灵顿12月21日电---新西兰统计局周三公布,第三季实际经常帐赤字为46亿新西兰元,经季节调整後的经常帐赤字为27.1亿新西兰元.截至9月30日的年度经常帐赤字为86.8亿新西兰元,相当於国内生产总值(GDP)的4.3%.