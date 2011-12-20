版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 06:05 BJT

〔新西兰数据〕第三季经常账赤字为46亿新西兰元,高於预估

路透惠灵顿12月21日电---新西兰统计局周三公布,第三季实际经常帐赤字为46亿新西兰元,经季节调整後的经常帐赤字为27.1亿新西兰元.截至9月30日的年度经常帐赤字为86.8亿新西兰元,相当於国内生产总值(GDP)的4.3%.

路透调查的分析师预估为第三季赤字38.3亿新西兰元,预估年度数据为赤字80.0亿,相当於GDP的3.9%.(完)

--编译 利棣儿;审校 王丽鑫

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐