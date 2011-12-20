〔新西兰数据〕第三季经常账赤字为46亿新西兰元,高於预估

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透惠灵顿12月21日电---新西兰统计局周三公布,第三季实际经常帐赤字为46亿新西兰元,经季节调整後的经常帐赤字为27.1亿新西兰元.截至9月30日的年度经常帐赤字为86.8亿新西兰元,相当於国内生产总值(GDP)的4.3%.
路透调查的分析师预估为第三季赤字38.3亿新西兰元,预估年度数据为赤字80.0亿,相当於GDP的3.9%.(完)
--编译 利棣儿;审校 王丽鑫
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。