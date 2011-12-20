〔英国债市〕英债期货跌幅小於德债,此前举行的15年期英债标售需求强劲

路透伦敦12月20日电---英国公债期货周二下滑,但跌幅远不及德债.在市场风险意愿重燃之际,英债日内仅小跌,之前进行的7.5亿英镑15年期英债标售获得前所未见需求,

英国债务管理局(DMO)标售将在2027年到期的英债GB15YT=RR,这次是今年最後一次公债标售,投标倍数接近3,为常规英债标售中获得的历来最高投标倍数.

3月英债期货FLGH2仅下跌18个跳动点,报115.80,可比德债期货下跌89个跳动点,受累於对欧元区二线国家公债的需求重燃,因市场期待欧洲央行周三举行的三年期流动性操作.

10年期英债收益率GB10YT=RR升2个基点,报2.10%,但可比德债价格跌幅更大.10年期英债/德债EU10TY=RR收益率差收窄逾4个基点,至14个基点.稍早该收益率差一度收窄至11.3个基点,为约一周来最窄.

青睐风险资产的投资者正希望本周银行将从欧洲央行大量借入三年期资金,且将部份资金投资在欧元区二线国家公债.

周三英国的主要消息将是英国央行公布12月政策会议记录,及11月公共部门收支短差与净借款数据.

周二稍晚,穆迪在年度信用报告中称,英国评级为AAA,展望为稳定.英国的评级部分取决於英国政府的财政整固计划保持在轨道上的假设.穆迪又表示,评级前景可能对欧元区债务危机未来的发展十分敏感.[ID:nCN1297452]

--编译 利棣儿;审校 母红

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