〔美国金融〕美联储公布大型银行资本和流动性规例新建议

路透华盛顿12月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布针对美国最大型银行的资本及流动性规定的新建议,规定将分两个阶段推出,可能不会高於国际标准.

美联储称,去年通过的多德-弗兰克法案对大型银行的资本和流动性的要求将分两个阶段执行.

第一阶段将依赖美联储已推出政策,诸如美联储在11月公布的资本压力测试计划.