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债券 | 2011年 12月 21日 星期三 03:58 BJT

〔美国金融〕美联储公布大型银行资本和流动性规例新建议

路透华盛顿12月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布针对美国最大型银行的资本及流动性规定的新建议,规定将分两个阶段推出,可能不会高於国际标准.

美联储称,去年通过的多德-弗兰克法案对大型银行的资本和流动性的要求将分两个阶段执行.

第一阶段将依赖美联储已推出政策,诸如美联储在11月公布的资本压力测试计划.

该压力测试计划将要求资产规模超过500亿美元的美系银行表现出在经济表现不佳的时期能达到5%的一级资本充足率(一级资本占风险加权资产的比例)的要求.

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