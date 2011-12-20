〔美国金融〕美联储公布大型银行资本和流动性规例新建议

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿12月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布针对美国最大型银行的资本及流动性规定的新建议,规定将分两个阶段推出,可能不会高於国际标准.
美联储称,去年通过的多德-弗兰克法案对大型银行的资本和流动性的要求将分两个阶段执行.
第一阶段将依赖美联储已推出政策,诸如美联储在11月公布的资本压力测试计划.
该压力测试计划将要求资产规模超过500亿美元的美系银行表现出在经济表现不佳的时期能达到5%的一级资本充足率(一级资本占风险加权资产的比例)的要求.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。