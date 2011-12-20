〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高逾1%,受原油上涨和美元疲弱支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二升至两周高位,交易商称原油市场上涨和美元疲弱提供支撑.
指标CBOT3月玉米合约CH2上涨1.1%,为连续三日上扬.过去两天以来,该合约价格已扬升4.2%,为10月中旬迄今最高两日涨幅.
美元周二走弱,此前有迹象显示尽管欧洲债务问题存在不确定性,但德国经济仍较为健康.
阿根廷和巴西南部乾旱严重的地区预计将迎来降雨,但南美玉米作物仍需要更多雨水来缓解产量下降的担忧.
美国中西部玉米现货价格持稳至走弱,此前农场主卖盘增加.
CBOT-3月玉米合约CH2收涨6美分,报每蒲式耳6.07美元.
今日CBOT玉米预估成交量为162,278口.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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