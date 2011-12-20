〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于美元走软和空头回补

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬1.3%,连涨第三日,交易商称,美元疲弱给投资者提供可空头回补的理由.
CBOT小麦期货盘中触及两周高位.
美元走软,因有迹象显示德国经济状况保持良好,尽管市场担忧多数欧元区国家的债务问题.
根据商品期货交易委员会提供的数据,管理基金持有近创纪录水平的CBOT小麦空头头寸.交易商预计,其中部分基金在年底前回补空头头寸.
强降雪给美国大平原主要硬红冬麦种植区带来了15英寸的降雪,确保处於休眠期作物有充足的水分过冬.
突尼西标购7.5万吨硬粒小麦,产地不确定.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨8美分,报每蒲式耳6.07-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为48,065口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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