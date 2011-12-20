〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于美元走软和空头回补

路透芝加哥12月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬1.3%,连涨第三日,交易商称,美元疲弱给投资者提供可空头回补的理由.

CBOT小麦期货盘中触及两周高位.

美元走软,因有迹象显示德国经济状况保持良好,尽管市场担忧多数欧元区国家的债务问题.

根据商品期货交易委员会提供的数据,管理基金持有近创纪录水平的CBOT小麦空头头寸.交易商预计,其中部分基金在年底前回补空头头寸.

强降雪给美国大平原主要硬红冬麦种植区带来了15英寸的降雪,确保处於休眠期作物有充足的水分过冬.

突尼西标购7.5万吨硬粒小麦,产地不确定.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨8美分,报每蒲式耳6.07-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为48,065口.(完)