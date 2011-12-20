〔纽约期市〕软商品期货因美元疲软全线收高,可可期货涨约5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦12月20日电---交易员表示,软商品期货周二全线上扬,其中可可期货上涨约5%,受美元疲软和股市走强提振,但年底假期临近使得成交量受抑.
分析师称可可期货此轮走势主要是在成交量很少情况下的技术性空头回补.原糖和咖啡期货亦走高.
洲际交易所(ICE)3月可可期货CCH2收涨115美元,或5.5%,报每吨2,185美元.伦敦3月可可期货LCCH2收涨57英镑,或4.2%,报每吨1,400英镑.
"美元疲软和股市坚挺可能正推动可可期货,"Country Hedging Inc资深分析师Sterling Smith谈及软商品涨势时称.
全球股市录得三周来最强劲的涨势,同时欧元上扬,因有迹象显示德国经济前景改善,而且西班牙公债标售结果好於预期.
Smith称,可可期货"受一轮空头回补和逢低买盘支撑,进行技术性反弹."
纽约3月原糖期货SBH2收涨0.40美分,报每磅23.49美分.伦敦3月白糖期货LSUH2收涨8.80美元,报每吨608.20美元.
纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收涨3.35美分,或1.5%,报每磅2.228美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收涨9美元,报每吨1,887美元.(完)
--编译 许娜;审校 利棣儿
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