〔芝加哥期市〕大豆期货连涨四天,因南美乾旱天气和美元下跌

路透芝加哥12月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第四天上涨,交易商称受助于美元回落和投资者对南美天气的忧虑.

现货大豆合约Sc1触及每蒲式耳11.49-3/4美元的三周半高点,但收盘前缩减涨幅.

美元指数.DXY下跌0.5%,此前西班牙融资成本下降,同时德国数据意外正面减缓了欧元区债务担忧.美国原油和股市亦因此上涨.

预计周四的降雨将在短期内缓解阿根廷和巴西南部作物的乾旱局势,但下周天气又将重新带来压力--美国天气预报员.

CBOT-1月期权将在周五到期.交易商预计未平仓合约数量不多,大豆合约行权价在11.00、11.40和11.80美元.

CBOT大豆合约录得四日上扬,同时未平仓合约数量下降,这暗示基金正在回补空头仓位.

未来几个月内,大豆价格可能上涨,因全球油籽和产品产量即将出现短缺--油世界(Oil World).

豆油和棕榈油价格预计将在2012年上半年上涨,因产量下降和需求强劲--油世界(Oil World).

CBOT-1月大豆合约SF2收涨7-1/2美分,报每蒲式耳11.44-1/2美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收高0.33美分,至每磅49.38美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨2.2美元,报每吨295.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为146,809口,豆油为85,361口,豆粕为62,455口.

以下为CBOT农产品期货在2004GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 607.00 6.00 1.0% -3.5%

CBOT大豆Sc1 1144.50 7.50 0.7% -17.9%

CBOT豆粕SMc1 295.20 2.20 0.8% -20.3%

CBOT豆油BOc1 49.38 0.33 0.7% -14.5%

CBOT小麦Wc2 607.75 8.00 1.3% -23.5%

CBOT稻米RRc1 1399.00 11.50 0.8% 0.0%

欧盟小麦BL2X1 191.50 3.00 1.6% -24.2%

美国原油期货CLc1 97.30 3.25 3.5% 6.5%

道琼工业指数.DJI 12,094 328 2.8% 4.5%

现货金XAU= 1615.25 22.41 1.4% 13.8%

欧元/美元EUR= 1.3076 0.0076 0.6% -2.0%

美元指数.DXY 79.8750 -0.3720 -0.5% 1.1%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1878 -7 -0.4% 5.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)