〔纽约期市〕ICE期棉小幅收低,假日临近市场交投清淡

路透纽约12月20日电---分析师称,美国期棉周二小幅收低,因在清淡的区间交投中小型投机客抛售,此外期棉交投受抑料持续至年底,因假期临近许多主要的市场人士离市.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收跌0.29美元,报每磅86.80美分,交投区间为86.45-88.14美分.交易区间仅有169点,与周一85.90-87.50美分的160点的交易区间相差不大.

根据汤森路透的初步数据,成交量接近8,500口,较30天均值低逾50%.

大宗商品公司Keith Brown and Co的总裁Keith Brown表示,期棉早盘曾走高,因股市坚挺且美元下跌.

不过晚些时候市场转跌,因买需衰竭.

"需求平平和(棉花)库存增加的事实继续打压棉市,"Brown称.

交易商表示,棉市的主要推动者--基金经理和大型投资者今年结账後也都离市.

"假日即将到来,意味着大多数剩下的市场人士准备在明日晚离市.下周仅有四个交易日,因此棉市将不会有激进的基调,"一名交易商称.

从基本面看,忧虑欧洲债务及美国预算危机将持续打压棉花需求,造成投资者需求疲弱,令棉花市场走势挣扎.

根据ICE数据,美国期棉周一总成交量为5,056口,为2008年底以来最低;上周五的成交量为7,021口.

交易所数据显示,12月19日棉花市场的未平仓合约为148,910口,略高於上个交易日的148,427口.(完)