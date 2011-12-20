〔美股业绩〕甲骨文第二季获利和营收均不及预期,股价盘後下挫

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 扣除特殊项目後,第二季EPS为0.54美元,预估为0.57美元
* 新软件营收上升2%
* 盘後股价下挫8%
路透12月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O周二公布的第二季获利和营收均低於分析师预期,使公司股价盘後下挫8%,且令投资者担心全球经济放缓将损及科技支出.
该公司公布,扣除特殊项目後,截止到11月30日的第二季每股盈利(EPS)为0.54美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计甲骨文第二季EPS为0.57美元.
"每家科技公司都将受到打击,这只是开始,"Global Equities Research的分析师Trip
Chowdhry表示.
第二季新软件营收同比上升2%,至20亿美元.根据StreetAccount原先预计,新软件营收为22亿美元.
甲骨文亦公布,硬件产品营收下跌14%,至9.53亿美元,低於StreetAccount平均预期的10.6亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 张涛
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