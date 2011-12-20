〔美国股市〕ADR反弹,韩国企业ADR表现突出

路透纽约12月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二自上日的跌幅反弹并上扬,因迹象显示欧洲债券市场压力缓解,同时一些美国和海外的正面经济数据也提升投资者对证券的风险胃纳.

韩国企业ADR周一因朝鲜领导人金正日去世的消息而大幅下挫,但今日呈现大幅反弹.浦项钢铁(POSCO)(PKX.N)上涨5.1%,报83.98美元.韩国电力(KEPCO)(KEP.N)上涨1.28%,报11.08美元.

在美上市的韩国银行业股,包括KB金融集团(KB.N)和新韩金融集团(SHG.N)等逆转上日跌幅,KB金融集团升4.8%,报31.06美元,新韩金融集团涨4.91%,报66.01美元.

在美国上市的欧洲银行业股亦上涨.巴克莱(BCS.N)升7.2%,报10.90美元.汇丰集团HBC.N涨6.54%,报38.01美元.

稍早数据显示,美国11月房屋开工年率以及建筑许可年率均触及一年半高位,增强了美国经济将持续温和成长的观点.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升3.2%至118.16点.标准普尔500指数.SPX涨2.98%.

亚洲企业ADR指数.BKAS收升3.14%至112.26点.欧洲企业ADR指数.BKEUR涨3.11%,至110.36点.

拉丁美洲ADR指数.BKLA升3.72%至328.81点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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