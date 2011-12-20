〔金属期市〕期铜收高近2%,因德国Ifo指数上升且美元下跌

* 纽约期铜收高近2%

* 德国12月Ifo企业景气判断指数上升

* 欧元/美元在美国房屋开工数据公布後扩大涨势

* 期铜料将录得2008年以来首次年度跌幅

路透纽约/伦敦12月20日电---期铜周二上涨,接近一周高位,因美元下跌和德国企业景气判断指数高於预期,帮助抵消人们对决策者未尽全力以解决欧债危机的担忧.

美国11月房屋开工和建筑许可升至一年半高点,这进一步印证美国经济加速复苏.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度涨至每吨7,470美元,为11月14日以来最高,最终收报7,410美元,较周一收盘价7,260美元上升,不过由於年底临近成交量减少.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2结算价上涨6.10美分,或1.8%,报每磅3.3695美元.

"今天公布的经济数据当然帮助了期铜买盘,而且还挤出此前一直对市场构成压力的一些空头仓位,"Country Hedging分析师Sterling Smith表示.

"鉴於假期将至且每日成交量极低,我不会就本周末前的走势下更大赌注,"

年初以来铜价已下跌近四分之一,势将录得2008年以来首次年度跌幅,因欧债危机加剧迫使投资者结清工业金属等资产的仓位.

分析师警告称,假如投资者对领导人无力遏制欧债危机更加感到不耐烦,那麽在对欧债危机的警告不绝于耳之际,年底前的市场人气可能依然脆弱.

欧元区财长周一同意向国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元贷款,以抵御债务危机并赢得欧盟夥伴更多资金支持,但由於英国退出,欧盟是否会达到2,000亿欧元的贷款目标尚不清楚.

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德国12月企业景气判断指数大幅上升,与下跌的预期相反,突显了德国经济在欧债危机情况下的实力.

欧元/美元反弹亦帮助推动了期铜的涨势.

欧元区投资者人气周二进一步上升,此前西班牙短期融资成本下降逾一半,因银行在公债标售中大量认购.

**铝库存增加**

数据显示,LME铝库存增加49,775吨,升至4,922,800吨的纪录新高.

三个月期铝CMAL3收报每吨2,002美元,周一报1,962美元.

三个月期锌CMZN3尾盘报1,865美元,周一报1,838美元.三个月期锡CMSN3尾盘报18,975美元,周一报18,695美元.

今年迄今锡价已累计跌逾30%,是基本金属中百分比跌幅最大的.

三个月期铅CMPB3收报每吨1,959美元,周一收报1,937美元,三个月期镍CMNI3报18,865美元,周一报18,380美元,稍早触及18,999美元,这是11月初以来最高水准.(完)

--编译 于春红;审校 郑茵

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