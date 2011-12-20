〔加拿大汇市〕加元录得三周最大涨幅,受欧美乐观消息及美股扬升激励

路透多伦多12月20日电---加元兑美元周二录得将近三周来最大单日涨幅,因美国和德国经济数据令人鼓舞,且西班牙标债成功及股市上扬亦扶助加元.

此外,市场进一步预期欧洲银行业者将在周三欧洲央行首次三年期融资操作中借入大量资金,而後用其中部分资金购买公债,避险货币美元因而下跌,加元则从中受益.

"显然今天股市走势颇为强劲,而美元事实上全天都在回落,"National Bank Financial外汇交易主管Jack Spitz说."欧元出现空头回补,加元因而上升."

"美股和加元之间存在高度关联.标准普尔500指数上涨3%,激发出一些加元买盘."Spitz说.

加元/美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0303加元或0.9706美元,大幅高於周一收盘的1.0387加元或0.9627美元.

展望本周剩下时间,周三公布的10月零售销售和周五的10月国内生产总值(GDP)等国内经济数据有可能为加元提供进一步支撑.

National的Spitz指出,加元阻力位依次在1.0280和1.0235加元附近,若能突破将可为升向1.0150打开大门.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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