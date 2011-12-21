(重发)〔表格〕美国11月成屋销售增长4.0%,年率为442万户--NAR

中国经济：交银财富景气指数高位下滑，多套房家庭不动产投资热情降温

路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。