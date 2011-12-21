(重发)〔表格〕美国11月成屋销售增长4.0%,年率为442万户--NAR

日本股市：日经指数早盘收低，受累于日圆在美日首脑会晤前走高
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。
(重发以补齐因系统问题而未能显示的部分)
路透12月21日电---全美不动产协会(NAR)周三公布:
* 美国11月成屋销售年率为442万户(预估为505万户),10月修正後为425万户(前值为497万户)
* 美国11月成屋销售增长4%(预估为上升1.9%),10月修正後为增长1.4%(前值为上升1.4%)
经季节调整後的11月成屋销售数据如下:
11月 10月 10月初值 9月 2010年11月
销售量年率(百万户) 4.42 4.25 4.97 4.19 3.94
11月 10月 10月初值 2011年11月/2010年11月
变动率(%) 4.0 1.4 1.4 12.2 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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