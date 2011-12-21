版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 06:21 BJT

(重发)〔表格〕美国11月成屋销售增长4.0%,年率为442万户--NAR

(重发以补齐因系统问题而未能显示的部分)

路透12月21日电---全美不动产协会(NAR)周三公布:

* 美国11月成屋销售年率为442万户(预估为505万户),10月修正後为425万户(前值为497万户)

* 美国11月成屋销售增长4%(预估为上升1.9%),10月修正後为增长1.4%(前值为上升1.4%)

经季节调整後的11月成屋销售数据如下:

11月 10月 10月初值 9月 2010年11月

销售量年率(百万户) 4.42 4.25 4.97 4.19 3.94

11月 10月 10月初值 2011年11月/2010年11月

变动率(%) 4.0 1.4 1.4 12.2 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐