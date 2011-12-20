《综述》美国11月房屋开工跳升9.3%,暗示经济加速复苏

* 11月房屋开工跃升9.3%,建筑许可增长5.7%

* 两者均为一年半最高,暗示经济复苏

* 租房需求带动增长,独栋房屋开工亦增加

路透华盛顿12月20日电---美国11月房屋开工和建筑许可跃升至一年半高位,因房屋租赁需求上升,暗示楼市进入暂时复苏.

周二公布的数据为经济复苏加速的最新证据,该数据显示独栋房屋开工亦增加.不过经济复苏仍然面临来自国内外的风险.

"投资者应相信,如果欧洲不会崩溃,而且(美国)国会想出延长薪资税减税的方法,那麽经济能够继续获得动能,"Naroff Economic Advisors的首席经济分析师Joel Naroff称.