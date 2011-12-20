《综述》美国11月房屋开工跳升9.3%,暗示经济加速复苏

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 11月房屋开工跃升9.3%,建筑许可增长5.7%
* 两者均为一年半最高,暗示经济复苏
* 租房需求带动增长,独栋房屋开工亦增加
路透华盛顿12月20日电---美国11月房屋开工和建筑许可跃升至一年半高位,因房屋租赁需求上升,暗示楼市进入暂时复苏.
周二公布的数据为经济复苏加速的最新证据,该数据显示独栋房屋开工亦增加.不过经济复苏仍然面临来自国内外的风险.
"投资者应相信,如果欧洲不会崩溃,而且(美国)国会想出延长薪资税减税的方法,那麽经济能够继续获得动能,"Naroff Economic Advisors的首席经济分析师Joel Naroff称.
商务部公布,11月房屋开工增长9.3%,经季节调整年率为68.5万户,为2010年4月以来最高.分析师此前预期房屋开工年率为63.5万户.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。