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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:13 BJT

《日本重要政经日程》--12月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月20日(二)

2350 - 日本11月贸易数据.

12月21日(三)

-- - 日本央行结束为期两天的货币政策会议,央行总裁白川方明於0630召开记者会.

-- - 日本政府和东京电力(9501.T)进行会晤,讨论福岛核电站停运的长期路线图.

0300 - 一周石油数据.

0600 - 日本能源经济研究所公布2012/13年度能源供需前景报告.

0800 - 东京电力副社长Zengo Aizawa就福岛核电站停运路线图召开记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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