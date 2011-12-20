〔加拿大股市〕录得本月以来最大单日涨幅,资源类股领涨大盘

路透多伦多12月20日电---加拿大股市周二录得本月以来最大涨幅,受资源类股涨势带动,因美国和德国的经济数据呈现改善,且市场对欧债危机能够得到控制重新寄予厚望.

10大类股全数收高,其中原材料和能源类股引领涨势.美国数据显示11月房屋开工触及一年半高点,表明受重创的美国楼市开始复苏,随後大宗商品价格走高.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高177.18点或1.54%,报11,716.88点,为一周最高收盘水准.

矿业股推动原材料类股涨势,Barrick Gold(ABX.TO)攀升2.5%报47.45加元,多元化基本金属矿产商Teck ResourcesTCKb.TO跳涨逾4%至35.65加元.

德国12月Ifo企业景气判断指数显示企业信心大幅上升,且意大利和西班牙债券收益率下降,因投资者冀望银行业在欧洲央行本周稍後的三年期融资操作中大量借入资金并用其中部分购买高收益公债.

加拿大金融股受到这些消息提振,上涨0.6%,其中加拿大皇家银行(RBS)(RY.TO)上涨将近1%报49.13加元.

能源类股亦为助推大盘的主力,涨幅超过2%.因哈萨克斯坦的抗议活动引发石油供应忧虑,且市场担心主要产油国伊朗可能受到制裁,导致美国原油录得10月底以来最大百分比涨幅.

Canadian Natural Resources(CNQ.TO)涨幅居前,收高3.3%报36.26加元.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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