〔美国股市〕大涨近3%,受助于市场普涨之势

* 金融股扩大涨势,之前美联储公布资本和流动性规定提议

* 房屋开工触及一年半高位,房屋建筑商股飙升

* 电信网络股上扬,之前美国电话电报公司放弃收购T-Mobile

* 道指劲扬2.9%,标普500指数急升3%,Nasdaq指数大涨3.2%

路透纽约12月20日电---美国股市周二大幅收涨近3%,因投资者买入大涨的银行,房屋建筑商和电信网络股,但成交清淡,令市场波幅放大.

投资者大举买入已上涨的银行股.美国联邦储备理事会(FED,美联储)今日公布的资本和流动性规定新提议不及市场担心的严苛,受此推动,银行股上扬.

KBW银行指数.BKX跳升4.1%.摩根大通(JPM.N)劲扬5%,报32.22美元.富国银行(WFC.N)急升4.6%,报26.47美元.

"投资者一直在寻求监管前景的明朗化,且我认为这些规定也不是十分严格,不至于导致股息大幅削减等类似情况出现,"Cincinnati-based Bahl & Gaynor Inc.的基金经理Matt McCormick表示.

房屋建筑商股也上扬,因楼市数据强劲.道指房屋建筑指数.DJUSHB跳升6%.Pultegroup(PHM.N)大涨10%,报6.15美元.MDC Holding(MDC.N)攀升7.3%,报17.35美元.这两只股票领涨该类股.

电信网络设备股涨幅居前.之前美国电话电报公司(T.N)放弃收购德意志电讯(DTEGn.DE)的美国业务T-Mobile USA.投资者预计无线设备开支将增加.

美国上市的阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.N急升13%,报1.57美元.Juniper Networks Inc (JNPR.N)攀升9.1%,报19.76美元.纽约证交所Arca网络设备指数.NWX跳涨5.9%.美国电话电报上扬1.3%,报29.11美元.

道琼工业指数.DJI劲扬337.17点,或2.87%,至12,103.43点;标准普尔500指数.SPX急升35.94点,或2.98%,至1,241.30点.Nasdaq指数.IXIC大涨80.59点,或3.19%,至2,603.73点.

盘後甲骨文ORCL.O股价重挫7.7%,报26.92美元,之前该公司报告软件和硬件销售不及自身的预期.

美国11月房屋开工升至一年半高位,因租赁公寓的需求增加.该消息巩固了美国经济将继续温和成长的观点.

诸如材料股等周期性板块涨幅居前,不过标普指数的10大类股涨幅均超过1.5%.材料股.GSPM攀升4.1%.能源股.GSPE跳涨4%,因油价上扬3.6%.

标普500指数录得11月30日以来最大单日涨幅,且该指数年内跌幅收窄至1.3%.

消息面和欧洲公债价格的波动继续导致市场大幅震荡.股市本周将可能呈大幅震荡走势,成交料清淡,因圣诞节和新年假期临近.

"短期来看,鉴於近期的跌势,市场可能是时候反弹,但我认为如果不是成交清淡,市场将不会出现今日这样的涨幅,"U.S. Global Investors Inc.的高级交易员Michael Matousek表示,该公司管理着约30亿美元的资产.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约68.3亿股,不及84.7亿股的去年日成交均值.

西班牙的短期融资成本下降超过一半,因银行在今日的公债标售中大举买入.购买公债的资金显然来自於欧洲央行周三即将进行的首次三年期流动性操作.投资者寄望於银行将利用从此次操作中获得的低成本资金来购买面临财政问题的欧元区国家公债.

投资者一直关注,如果融资成本仍保持在超高水平,南欧大型经济体明年将如何为到期债务再融资.任何收益率可能回落的迹象被视为对市场有利.

根据Stock Traders Almanac提供的数据,自1969年以来,标普500指数在一年的最後五个交易日和来年的前两个交易日的平均涨幅为1.6%.

这一现象被称为圣诞老人涨势.Almanac称,如果市场在这段时间未能上扬,通常是熊市的开始.

纽约证交所有约86%的股票收涨,Nasdaq市场约有五分之四的股票收高.(完)

--编译 母红;审校 张荻

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