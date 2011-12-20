〔纽约汇市〕欧元在清淡交投之际持坚,後市可能走势震荡

* 在西班牙标售公债後,欧元升至盘中高位

* 德国Ifo调查亦提供支撑,但市场人气脆弱

* 美国房屋数据强劲,增强风险偏好

* 关注欧洲央行三年期资金标售

路透纽约12月20日电---欧债危机和美国经济得到改善的迹象周二提振欧元,但分析师警告称,有关欧元区前途的问题仍未解决,可能令欧元在未来几周保持脆弱.

假日季节临近已使得交投开始清淡,分析师表示,这可能加剧年底的波动.

德国经济智库Ifo公布的12月企业景气判断指数呈现改善[ID:nCN1296010],以及西班牙短期借款成本大幅下降,均提振风险较高资产,美国主要股指跳涨.

美国11月房屋开工亦升至一年半高位,表明该行业可能正在增强.[ID:nCN1297028]

但是今日风险资产上扬"确实没有解决欧美仍然存在的任何根本问题,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk称.

分析师表示,欧洲央行(ECB)周三将首度向银行业推出三年期贷款标售,或将有助於增加流动性.

不过即便对此次资金标售的需求表现强劲,也只是向解决该地区历时两年的主权债务危机迈进的一步而已.欧债危机正在威胁欧元区的未来.

"一切都是权宜之计,除非欧洲领导人能够就欧元区的未来发展做出决定,"Woolfolk表示,"欧元区将是政治联盟还是经济联盟?留在欧元区内是一种权利,或是一种特权?"

路透调查访问的交易商预计,银行业周三或将从欧洲央行借入2,500亿欧元.分析师给出的预估相差悬殊,凸显此次操作结果的不确定性很高.