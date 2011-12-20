〔美国债市〕公债价格下跌,投资者风险偏好上升

路透纽约12月20日电---美国公债价格周二下跌,因关於银行业者将从欧洲央行(ECB)借入大量资金的预期刺激了风险偏好,并打压了对公债的避险需求.

欧洲央行周三将首次向银行业者提供低成本的三年期资金,一些投资者希望银行大量借入这些资金将缓解银行资产负债表面临的压力,并遏制欧洲主权公债的跌势.

"市场希望这种标售将把灾难推迟到未来,直到找到解决方案,"芝加哥DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示.

路透调查显示,欧元区银行业者料在这次资金标售中买进2,500亿欧元,但预估值从500亿到4,500亿欧元,显示不确定性很高.

市场对标售结果会有何反应也很难预料.银行大量吸纳资金,可能缓解担忧,令投资者认为银行融资将得到改善,但也会令投资者担心可能有更多的银行处境比较困难.

风险偏好亦受到德国数据和西班牙标债情况的提振.一项调查显示,德国企业景气判断指数在12月大幅上升,西班牙公债标售利率下降,尽管仍处於很高水平.

美国政府的报告显示11月房屋开工增幅大於分析师预期,亦增强乐观气氛,促使投资者转向股票等风险较高的资产,损及对美国公债的需求.

"这令人更加放心,认为不会在明年第一季滑入衰退,"丰业银行驻纽约的公债交易主管Charles Comiskey表示,"我们消化了大量的坏消息."

先前,对於欧洲债务危机扩散的担忧刺激了对美国公债的需求,并将其收益率(殖利率)压低至逾两个月低点,尽管数据显示经济正在好转.

有些分析师预期,由於欧洲国家面临大量债务到期,可能引发新的担忧,美国公债收益率将在明年第一季继续走低,指标公债收益率将降到1.50%左右.

美国周二公债标售吸引到强劲买需,四周期国库券得标收益率为零,凸显厌恶风险的投资者可以选择的安全资产缺乏.

"如果有那麽多的人都认为最重要的是能拿回本金,这不是好的迹象,"DRW的Brien表示.

周二标售的一个月期国库券US1MT=RRUS1MTWI=TWEB投标倍数为9.07,高於上周的7.47,两周前创下的最高纪录为7.66.

美国将於周三标售290亿美元七年期公债.

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两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (-09/32) 0.259

五年期公债US5YT=RR 100-03/32 (-08/32) 0.857

10年期公债US10YT=RR 100-22/32(-1-02/32) 1.925

30年期公债US30YT=RR 103-27/32(-2-31/32) 2.931(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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