美国希望就核问题等继续与朝鲜对话

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路透华盛顿12月20日电（记者 Andrew Quinn）---美国官员周二称，美国已向朝鲜新领导人发出希望推进核问题的信号，同时还推动磋商恢复对朝粮食援助的事宜。

美国国务院发言人努兰（Victoria Nuland）称，国务卿希拉里周一敦促朝鲜选择“和平之路”，并为改善双方关系的必须事宜设定了美方标准。

“这是我们对朝鲜新政权期许的信号。我们希望朝鲜新领导人带领国家朝去核化方向迈进，履行其国际义务和承诺。”

她表示，美国还期待看到朝鲜寻求改善与其邻国的关系，特别是与韩国的关系，打开提高其人民权利的大门。

努兰称，希拉里已经与中国外长杨洁篪和俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通过话，他们均对朝鲜半岛保持“和平、稳定和平静”的必要性表示认同。

她还指出，美国官员在金正日逝世後曾与朝鲜相关方面进行过接触，讨论粮食援助的技术问题。（完）