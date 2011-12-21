中国政府机关明年底实现软件正版化

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月20日电---中国商务部市场秩序司司长常晓村周二表示，中国计划明年底全国政府机关实现软件完全正版化，加强知识产权保护。

常晓村在中国政府网在线访谈时称，目前中央国家机关基本已实现软件正版化。

“我们计划明年年底全国政府机关都实行正版化，”他并表示，政府软件正版化将纳入财政预算。

常晓村未谈及当前中国政府机关使用盗版软件的程度。

他补充道：“政府正版化以後，我们还想扩大到企业和个人在全社会实行正版化，这样对於保护版权应该说是一个极大的推动。”

微软(MSFT.O)等美国商业软件联盟成员声称，中国近八成安装在个人电脑上的软件是盗版的。（完）