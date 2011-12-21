中国政府机关明年底实现软件正版化

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月20日电---中国商务部市场秩序司司长常晓村周二表示，中国计划明年底全国政府机关实现软件完全正版化，加强知识产权保护。
常晓村在中国政府网在线访谈时称，目前中央国家机关基本已实现软件正版化。
“我们计划明年年底全国政府机关都实行正版化，”他并表示，政府软件正版化将纳入财政预算。
常晓村未谈及当前中国政府机关使用盗版软件的程度。
他补充道：“政府正版化以後，我们还想扩大到企业和个人在全社会实行正版化，这样对於保护版权应该说是一个极大的推动。”
微软(MSFT.O)等美国商业软件联盟成员声称，中国近八成安装在个人电脑上的软件是盗版的。（完）
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。