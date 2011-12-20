〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第六日下降,新年或回升

路透伦敦12月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第六日下降,因在假期季来临之前,近日曾高涨的海岬型运费开始下降.

波罗的海乾散货运价指数降低7点或0.37%至1,878点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

HSBC Shipping Services研究、咨询和顾问主管Nigel Prentis表示,"直到新年为止,指数还会下滑一点,而後随着人们从假期中回到市场,船运活动应会攀升."

"新年初运费应会上升,"他称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.17%,船舶日均获利降至31,369美元.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降0.96%,船舶日均获利降至14,043美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.(完)