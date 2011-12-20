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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:02 BJT

全球外汇市场12月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月20日(二)

2350 - 日本11月贸易收支/出口/进口.

12月21日(三)

0330 - 日本央行公布利率决定.

-- - 日本央行结束为期两天的货币政策会议,央行总裁白川方明於0630召开记者会.

0001 - 英国12月Gfk消费者信心指数.

0700 - 德国11月进口物价.

0800 - 瑞士央行公布月度报告.

0900 - 意大利第三季国内生产总值(GDP)终值.

0930 - 英国11月公共部门收支短差/公共部门净借款.

0930 - 英国央行公布12月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.

1200 - 美国12月16日当周抵押贷款指数/再融资指数.

1500 - 美国11月成屋销售.

2145 - 新西兰第三季GDP.

2350 - 日本一周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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