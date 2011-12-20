〔国际油市〕NYMEX原油收高逾3%,受乐观经济数据和供应忧虑推动

* 美国房屋市场和德国企业信心数据提供支撑

* 伊朗面临进一步制裁,哈萨克斯坦抗议活动持续

* 路透调查显示美国上周原油,馏分油库存料下降,汽油库存上升

* API公布上周原油,馏分油和汽油库存均下降

路透纽约12月20日电---美国原油期货周二在结算後交易中略微延续涨势,之前美国石油协会(API)数据显示上周国内原油库存大幅下降.

此前美国原油期货周二结算价上升逾3%,因美国和德国经济数据提供支撑,且市场仍担心伊朗和哈萨克斯坦问题导致石油供应中断.

本周适逢节假日前夕,交投较为清淡,原油近月期约录得将近八周以来最大单日百分比涨幅.

美国商务部数据显示,11月房屋开工和建筑许可跳增至一年半高点,因租赁公寓的需求上升,这意味着楼市步入初步复苏的阶段.[ID:nCN1297028]

德国12月Ifo企业景气判断指数大幅上升,远远优於原本为下滑的预估,突显出德国经济在主权债务危机中的抗压性.[ID:nCN1296010]

API数据显示,截至12月16日当周的美国原油库存下降460万桶,为路透调查中预估降幅的两倍.馏分油库存下降280万桶,路透预估为下降40万桶.汽油库存减少39.4万桶,路透预估为增加120万桶.