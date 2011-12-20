〔国际油市〕NYMEX原油收高逾3%,受乐观经济数据和供应忧虑推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美国房屋市场和德国企业信心数据提供支撑
* 伊朗面临进一步制裁,哈萨克斯坦抗议活动持续
* 路透调查显示美国上周原油,馏分油库存料下降,汽油库存上升
* API公布上周原油,馏分油和汽油库存均下降
路透纽约12月20日电---美国原油期货周二在结算後交易中略微延续涨势,之前美国石油协会(API)数据显示上周国内原油库存大幅下降.
此前美国原油期货周二结算价上升逾3%,因美国和德国经济数据提供支撑,且市场仍担心伊朗和哈萨克斯坦问题导致石油供应中断.
本周适逢节假日前夕,交投较为清淡,原油近月期约录得将近八周以来最大单日百分比涨幅.
美国商务部数据显示,11月房屋开工和建筑许可跳增至一年半高点,因租赁公寓的需求上升,这意味着楼市步入初步复苏的阶段.[ID:nCN1297028]
德国12月Ifo企业景气判断指数大幅上升,远远优於原本为下滑的预估,突显出德国经济在主权债务危机中的抗压性.[ID:nCN1296010]
API数据显示,截至12月16日当周的美国原油库存下降460万桶,为路透调查中预估降幅的两倍.馏分油库存下降280万桶,路透预估为下降40万桶.汽油库存减少39.4万桶,路透预估为增加120万桶.
美国能源资料协会(EIA)的一周库存数据将於周三1530GMT公布.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。