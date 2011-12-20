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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:16 BJT

《中国报摘》--金融时报12月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在江苏省考察时指出,贯彻中央经济工作会议精神,支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施.

* 其他:

--随着中国期货交易市场的发展,一些新情况、新问题不断出现.国务院法制办将公布《国务院关於修改<期货交易管理条例>的决定(徵求意见稿)》,拟对现行条例进行修改,进一步加强期货交易管理.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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