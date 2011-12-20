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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:39 BJT

****澳新经济指标预测--12月21日-12月28日****

路透12月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月19日当周---------------------------------

12月21日(三)

2145 新西兰GDP(较上季) 第三季 +0.6% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +1.5%

12月22日(四)

无重要经济数据公布.

12月23日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------12月26日当周---------------------------------

12月26日(一)

市场假期.

12月27日(二)

市场假期.

12月28日(三)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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