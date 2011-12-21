《美股业绩焦点》甲骨文获利10年来首次低於预估,股价盘後重挫10%

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 新软件营收增加2%
* 硬件产品营收锐减14%
* 股价盘後下跌10%
路透12月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O获利在10年来首次逊於市场预估,因新软件营收不佳.这打击其股价下跌,并令市场担心全球经济下滑损及技术支出.
全球第三大软件厂商甲骨文股价盘後跌逾10%,此前高管对当前第三财季的财测亦疲弱.
公司为自家软件产品提供维护所得营收意外连续下滑,这是公司获利最丰厚的业务之一.
Cowen & Co分析师Peter Goldmacher称,这在2008年秋季金融危机以来首见.
分析师警告称,甲骨文财年第二季业绩欠佳对同业也不是个好兆头.思爱普(SAP)(SAP.N)盘後下挫5%;Salesforce.com Inc (CRM.N)盘後下跌2%.
"科技支出面临的压力较先前预期更大."Goldmacher称."资讯科技(IT,信息科技)预算已相对持平,当出现类似欧洲的问题时,人们自然会退却."
甲骨文是首批发布包括11月份业绩的大型科技企业,为全球IT支出状况提供了最新的线索.部分分析师表示,其欠佳结果预示行业业绩也将疲弱.
该公司公布,扣除特殊项目後,截止到11月30日的第二季每股盈利(EPS)为0.54美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计甲骨文第二季EPS为0.57美元.
"每家科技公司都将受到打击,这只是开始,"Global Equities Research的分析师Trip Chowdhry表示.
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。