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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 08:19 BJT

《美股业绩焦点》甲骨文获利10年来首次低於预估,股价盘後重挫10%

* 新软件营收增加2%

* 硬件产品营收锐减14%

* 股价盘後下跌10%

路透12月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O获利在10年来首次逊於市场预估,因新软件营收不佳.这打击其股价下跌,并令市场担心全球经济下滑损及技术支出.

全球第三大软件厂商甲骨文股价盘後跌逾10%,此前高管对当前第三财季的财测亦疲弱.

公司为自家软件产品提供维护所得营收意外连续下滑,这是公司获利最丰厚的业务之一.

Cowen & Co分析师Peter Goldmacher称,这在2008年秋季金融危机以来首见.

分析师警告称,甲骨文财年第二季业绩欠佳对同业也不是个好兆头.思爱普(SAP)(SAP.N)盘後下挫5%;Salesforce.com Inc (CRM.N)盘後下跌2%.

"科技支出面临的压力较先前预期更大."Goldmacher称."资讯科技(IT,信息科技)预算已相对持平,当出现类似欧洲的问题时,人们自然会退却."

甲骨文是首批发布包括11月份业绩的大型科技企业,为全球IT支出状况提供了最新的线索.部分分析师表示,其欠佳结果预示行业业绩也将疲弱.

该公司公布,扣除特殊项目後,截止到11月30日的第二季每股盈利(EPS)为0.54美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计甲骨文第二季EPS为0.57美元.

"每家科技公司都将受到打击,这只是开始,"Global Equities Research的分析师Trip Chowdhry表示.

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