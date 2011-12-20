〔中国证券〕社保基金向其受托偏股组合增资至少100亿元--上证报

报导指出,全国社保基金向每只偏股类投资组合追加资金5亿元.

目前有16家基金公司获得全国社保基金境内委托投资管理人资格,其中七家管理人是去年底新增的.截止去年中期,前九家基金公司委托管理的股票和偏股的配置型社保基金组合达到20只.