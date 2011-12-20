〔中国证券〕社保基金向其受托偏股组合增资至少100亿元--上证报

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透上海12月21日电---上海证券报周三报导,全国社保基金理事会近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元人民币资金注入社保偏股类组合.
报导指出,全国社保基金向每只偏股类投资组合追加资金5亿元.
目前有16家基金公司获得全国社保基金境内委托投资管理人资格,其中七家管理人是去年底新增的.截止去年中期,前九家基金公司委托管理的股票和偏股的配置型社保基金组合达到20只.
中国股市近期走势相当疲弱,沪综指.SSEC曾创下33个月新低.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。