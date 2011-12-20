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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 07:29 BJT

〔中国证券〕社保基金向其受托偏股组合增资至少100亿元--上证报

路透上海12月21日电---上海证券报周三报导,全国社保基金理事会近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元人民币资金注入社保偏股类组合.

报导指出,全国社保基金向每只偏股类投资组合追加资金5亿元.

目前有16家基金公司获得全国社保基金境内委托投资管理人资格,其中七家管理人是去年底新增的.截止去年中期,前九家基金公司委托管理的股票和偏股的配置型社保基金组合达到20只.

中国股市近期走势相当疲弱,沪综指.SSEC曾创下33个月新低.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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