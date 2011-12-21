菲律宾热带风暴致死人数近千,全国进入灾难状态

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾伊利甘12月20日电---菲律宾南部洪水与泥石流灾害已致约1,000人死亡，总统阿基诺周二下令对事故原因进行调查。
菲律宾国家减灾管理委员会称，热带风暴“天鹰”引发山体滑坡，棉兰老岛已有957人死亡，49人失踪。卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）伤亡人数最多，数以万计的人仍无家可归，许多人在疏散中心避难。
阿基诺会见了上述受灾最严重的两个城市官员。
阿基诺在卡加延-德奥罗市会议上称：“首要任务是将人员安置在安全地区。”他还下令开展再造林等减灾项目。
阿基诺稍後在一所学校称：“在这种时刻，我们不想相互指责或谴责他人，但我们有责任查清事实。”
阿基诺称，他已成立工作组调查灾情背後原因，以判定是否有人违反一个全国范围的采伐禁令。
他宣布，菲律宾全国进入灾难状态，此举旨在加大拨款力度。他还下令迅速恢复所有受灾村庄的水电供应。
阿基诺说道：“如果希望这样的悲剧不再重演，我们需要从过失中学习，以此为鉴。”（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。