《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.74 +2.93 +5.55 5641715
搜狐 (SOHU.O) 49.33 +2.51 +5.36 1055896
网易 (NTES.O) 47.71 +2.03 +4.44 475781
百度 (BIDU.O) 118.40 +6.95 +6.24 7233207
亚信科技 ASIA.O 6.94 +0.07 +1.02 575663
侨兴环球电话 XING.O 0.64 -0.02 -3.03 288314
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.66 +0.34 +2.76 6402100
联电 (UMC.N) 1.95 -0.05 -2.50 1057112
日月光 (ASX.N) 4.18 +0.07 +1.70 638859
矽品精密 (SPIL.O) 4.06 +0.08 +1.88 2741476
和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.45 240329
友达 (AUO.N) 4.27 +0.18 +4.40 450944
中华电信 (CHT.N) 33.34 +0.33 +1.00 116982
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.99 +0.97 +2.55 1504467
香港
中国移动 (CHL.N) 47.36 +1.00 +2.16 251230
中国联通 (CHU.N) 20.90 +0.53 +2.60 216112
中国电信 (CHA.N) 58.11 +0.85 +1.48 56357
中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.15 +6.73 190183
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.44 +0.07 +2.08 4018
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。