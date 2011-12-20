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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.74 +2.93 +5.55 5641715

搜狐 (SOHU.O) 49.33 +2.51 +5.36 1055896

网易 (NTES.O) 47.71 +2.03 +4.44 475781

百度 (BIDU.O) 118.40 +6.95 +6.24 7233207

亚信科技 ASIA.O 6.94 +0.07 +1.02 575663

侨兴环球电话 XING.O 0.64 -0.02 -3.03 288314

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.66 +0.34 +2.76 6402100

联电 (UMC.N) 1.95 -0.05 -2.50 1057112

日月光 (ASX.N) 4.18 +0.07 +1.70 638859

矽品精密 (SPIL.O) 4.06 +0.08 +1.88 2741476

和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.45 240329

友达 (AUO.N) 4.27 +0.18 +4.40 450944

中华电信 (CHT.N) 33.34 +0.33 +1.00 116982

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.99 +0.97 +2.55 1504467

香港

中国移动 (CHL.N) 47.36 +1.00 +2.16 251230

中国联通 (CHU.N) 20.90 +0.53 +2.60 216112

中国电信 (CHA.N) 58.11 +0.85 +1.48 56357

中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.15 +6.73 190183

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.44 +0.07 +2.08 4018

(完)

--整理 张涛

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