《中国报摘》--中国证券报12月21日

* 头版头条:

--中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,由地方政府管理的基本养老保险基金的投资管理方面明年会有重大进展.国务院相关部门正酝酿建立投资运营机构,基本养老险的部分资金可投资股市.

* 其他:

--重庆啤酒(600132.SS)股东大成基金管理公司提议罢免公司董事长.

--环保十二五规划公布,十二五(2011-2015年)期间全社会环保投资需求约3.4万亿(兆)元人民币,到2015年非化石能源占一次能源消费比重将达到11.4%.

--庞大集团(601258.SS)称,鉴於萨博破产获批,庞大将停止收购萨博汽车股份,此前支付的4,500万欧元购车预付款将提取坏帐准备.

--靖远煤电(000552.SZ)拟向控股股东发行股份,收购後者拥有的煤炭主业资产及相关辅助资产,注入资产预估值为26.6亿元.

--消息人士透露,在上海市外商投资股权投资企业(QFLP)试点工作中,浦发银行(600000.SS)已被确定为基金托管行.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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