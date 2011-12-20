《中国报摘》--中国证券报12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,由地方政府管理的基本养老保险基金的投资管理方面明年会有重大进展.国务院相关部门正酝酿建立投资运营机构,基本养老险的部分资金可投资股市.
* 其他:
--重庆啤酒(600132.SS)股东大成基金管理公司提议罢免公司董事长.
--环保十二五规划公布,十二五(2011-2015年)期间全社会环保投资需求约3.4万亿(兆)元人民币,到2015年非化石能源占一次能源消费比重将达到11.4%.
--庞大集团(601258.SS)称,鉴於萨博破产获批,庞大将停止收购萨博汽车股份,此前支付的4,500万欧元购车预付款将提取坏帐准备.
--靖远煤电(000552.SZ)拟向控股股东发行股份,收购後者拥有的煤炭主业资产及相关辅助资产,注入资产预估值为26.6亿元.
--消息人士透露,在上海市外商投资股权投资企业(QFLP)试点工作中,浦发银行(600000.SS)已被确定为基金托管行.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。