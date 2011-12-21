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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 08:05 BJT

〔欧洲个股〕汇丰控股称,将把日本私人银行业务售予瑞士信贷

路透新加坡12月21日电---欧洲最大银行--汇丰控股(HSBA.L)周三公布,将把其日本私人银行业务售予瑞士信贷CGSN.VX.

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