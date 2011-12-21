〔美国债市〕MBS利差收窄,成交量低於正常水平

MBS价格涨跌不一,票息5.0%至3.5%的30年期MBS价格持平至下跌3/8个大点,而票息5.0%以上的30年期MBS上涨3-4个跳动点.票息3.0%至3.5%的15年期MBS下滑逾1/8个大点,票息5.5%的15年期MBS上涨1+个跳动点.票息3.5%至4.5%的MBS较10年期公债利差缩窄6-7个跳动点,而票息5%至6.5%的MBS利差缩窄1/4至3/8个大点.低票息MBS较互换利差走坚2-3个跳动点,而较高票息MBS较互换利差走坚4个及以上的跳动点.15年期走势略微落後于30年期,尽管收益率曲线趋陡;吉利美/房利美MBS略微下跌.