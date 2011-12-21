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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 08:18 BJT

〔中国能源〕11月液化天然气和煤进口量创纪录新高--CCS

路透北京12月21日电---中国海关统计咨询服务中心(CCS)周二发布数据显示,中国11月液化天然气(LNG)进口129万吨,创纪录新高.

CCS数据并显示,当月煤进口量达到2,214万吨的纪录高点.1-11月进口1.6104亿吨.

中国11月进口柴油20万吨,出口柴油13万吨,同期进口燃料油达206万吨,出口汽油35万吨.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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